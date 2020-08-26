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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء- 26-8-2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد انخفاضه أمس بمتوسط بلغ 11 جنيها على الأقل في محالات الصاغة .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 845 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 966 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 724 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 563 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6760 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.034 ألف جنيه  وكيلو الذهب بـ 965.714 ألف جنيه.

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.





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