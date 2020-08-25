العقوبات غير كافية.. ناشر: سحب آلات الطباعة والسجن أفضل حل لمنع تزوير الكتب

أكد الناشر عادل المصرى أن التزوير و تقليد الكتب مشكله موجوده في العالم بنسب متفاوته و تزيد في الدول الناميه و الفقيره اكثر من الدول المتقدمه و التي لديها مشاريع ثقافيه هامه، فتقليد الكتب هو نتيجه لمحورين الاول هو ارتفاع سعر الكتاب الاصلي غير المقلد بما لا يتناسب مع القدره الشرائية للقراء، و المحور الثاني هو عدم وجود مكتبات بعدد كافى ليستطيع القرّاء محدودي الدخل استعاره الكتب او القراءه في المكتب دون مقابل او باشتراك رمزي

و اوضح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه نتيجه لهذه الاسباب يجد المزور سوق واسع لكتابه الرخيص حيث انه لا يدفع حقوق مؤلف او تصميم غلاف او اخراج فني او رسومات او مراجعات لغويه. علاوه علي انه يبيع كتبه نقدًا حيث لا اجل بين مزور و حرامي و انه معفي من الضرائب بكافه انواعها لانه يبيع دون فواتير او يجل تجاري او بطاقه ضريبه

واشار إلى أن مكافحه التزوير يحب ان تكون من شقين الاول هو مساعده القرّاء محدودي الدخل علي ان تجد اماكن تستعير منها الكتب الاصليه او مشاريع مثل مكتبه الاسره تدعم سعر الكتاب ايام ما كان فيه مكتبه اسره.، و الشق الثاني هو اصدار القوانين التي تغلظ عقوبة تقليد الكتب علي المزور فالقانون الحالي عقوبته الغرامه فقط و اقصي غرامه تحكم هي ٥٠٠٠ جنيه و هو ما يشجع المزور علي الاستمرار فهو يحقق ارباح اكثر بكثير من مبلغ الغرامه.

وطالب بضرورة ان تكون العقوبه فوريه و ان تكون الحبس و الغرامه سويًا و ان تكون الغرامه بمبلغ محترم علي كل عنوان مقلد وليس اجمالي العناوين المضبوطة ٥٠٠٠ جنيه، مع ان تفعل عقوبه مصادره الادوات المستخدمه في التقليد، فلو تم مصادره ماكينه طباعه واحده من مطبعه لن تقوم اي مطبعه اخري بتزوير كتب.