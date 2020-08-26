آية ناجي.. قصة أول كفيفة تترأس قسم ذوي الاحتياجات بمكتبة مصر العامة في المنيا.. شاهد

استطاعت آية ناجى حجازي، كفيفة، أن تترأس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة بالمنيا بسبب تفوقها ونبوغها، فهي فقدت بصرها ولكن لم تفقد البصيرة بل تفوقت وحفظت القرآن الكريم بأربع روايات وسند وقامت بتعليم المكفوفين والمبصرين سواء.









تقول آية ناجى حجازي ، إنّ فكرة القسم بالمكتبة وُلدت من رحم الاهتمام بتلك الفئة، وضرورة معاملتها كجميع فئات المجتمع، موضحة أنها فور عرض رئاسة القسم عليها، انتابتها سعادة كبيرة، خاصة أنها من تلك الفئة.









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وأوضحت "آية" أنّ القسم يستهدف في البداية فئات "الصم، والمكفوفين، وأصحاب الإعاقة الحركية"، وأن الأنشطة ستكون تعليم لغة برايل، وتدريبا على الحاسب الآلي من خلال البرنامج الناطق، وكذلك لغة الإشارة، وأنشطة فنية أخرى.









وأضافت: "أتمنى أن يكون القسم من أكبر النجاحات للمكتبة وفي حياتي، خاصة بعد أن وجدت ترحيبًا كبيرًا من المسئولين، وبسبب ذلك تغلبت على كافة المعوقات، وأتمنى الإقبال الكبير من المتدربين والمستفيدين".









من جانبها، قالت الدكتورة أمل عليوة، مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، إنها فور توليها إدارة المكتبة، فكّرت في إنشاء القسم حتى تكون المكتبة مُجهزة لاستيعاب جميع الفئات، خاصة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتلك الفئة.









وأضافت: "إن آيه كفيفة ولكن تتمتع بالبصيرة العالية، وفاقد الشيء هو أحسن من يُعطيه".









وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، دوافع اختيارها لـ"آية" لإدارة القسم رغم إعاقتها، مشيرة إلى أنه عقب التواصل مع المسئولين من مدير مكتبات مصر العامة، سواء إداريا باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وإشرافيا السفير عبد الرؤوف الريدي، مدير مكتبات مصر العامة، وفور موافقتهما، جرى إنشاء القسم، واختيار موظفة في المكتبة "كفيفة" لتتولى إدارة القسم، خاصة أنها ستكون أكثر من يشعر بتلك الفئة.









وأكدت أنه فور إنشاء القسم، جرى إضافة بند في ميزانية المكتبة، من المكتبة الرئيسية، لإنشاء القسم وتوفير أدواته وأجهزته، مُشيرة إلى تعامل المكتبة مع جميع الإعاقات من "صم وبكم، وحركي، ومكفوفين"، وفي المستقبل سيُجرى إضافة أصحاب الإعاقة الذهنية.









ونوهت إلى أنه جرى التواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة المنيا، وشباب يصنعون مشغولات يدوية؛ حتى تجري الاستعانة بهم في عملية التدريب.









وأوضحت أن المكتبة ستبدأ بتدريب جميع العاملين فيها من عمال وأمن وموظفين، وستكون أول خطوة هي تعلم لغة الإشارة حتى يستطيعون التعامل مع المترددين على المكتبة من "الصم والبكم" بها كنموذج للتحدي والإصرار.











من جانبه، استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي، آية ناجي حجازي، وذلك عقب تعيينها كاول رئيسا لقسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة مصر العامة، مشيدا بجهودها، والتي تمثل نموذجًا مشرفًا يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام، ومتمنيا لها التوفيق في مستقبلها.









وقال المحافظ إنها نموذج يحتذي به في التحدي والإصرار، مؤكدا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتذليل جميع الصعوبات أمام تلك الشريحة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام جميع مؤسسات الدولة المستمر بهم.









يذكر أن آية ناجي حجازي، من ذوي الاحتياجات الخاصة" كفيفة" حاصلة على ليسانس آداب، قسم الدراسات الإسلامية بتقدير جيد جدًا، وهي كذلك معلمة قرآن، وحائزة على إجازة، وسند، و4 قراءات.



