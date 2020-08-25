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غرفة القاهرة تناقش آليات ضبط السوق: تكثيف التعاون مع الجهات المعنية.. والهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:31 م
الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
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ولاء عبد الكريم
الغرفة التجارية: آليات لتوفير السلع
الوسيمي: مبادرات الحكومة تدعم السوق والمواطن

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تكثيف الجهود، والتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة الاستقرار الذي يشهده السوق حاليـًا من خلال آليات العرض والطلب بالسعي دائمًا إلى زيادة المعروض من السلع المختلفة ، خاصة في ظل التدخل الحكومي الواضح بآليات تضمن توافر مزيد من السلع.

كان ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة لمناقشة الموضوعات التي تهم السوق خلال الفترة الحالية ومتابعة مدى توافر السلع في الأنشطة المختلفة، والتأكيد على استمرار رفع الشعب التجارية تقارير لرصد حالة السوق بشكل يومي للوقوف على أي مستجدات قد تحدث، والإعلان عنها من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار التي تسود السوق مؤخرًا، خاصة في ظل المبادرات الحكومية المهمة والتي تدعم الحركة التجارية ، وتساند المواطن وتستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد.

ضبط السوق
يأتي ذلك في الوقت الذي شدّد فيه رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة متابعة كل شعبة لحالة السوق في قطاعها بشكل مستمر، ورفع تقرير يومى يرصد الحركة التجارية وأي مستجدات قد تطرأ في المناطق المختلفة.

وقال أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد إن استقرار السوق خلال الأيام الحالية يٌعتبر مؤشرًا مٌهمًا لسير العملية التجارية في مسارها الطبيعي ، خاصة في ظل المبادرات الحكومية المتنوعة في الفترة الأخيرة لدعم السوق والاقتصاد بشكل عام أو مساندة المواطنين بمختلف شرائحهم.

فتح أسواق تصديرية
وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المُصدرين إن استقرار حالة السوق في صالح الصادرات المصرية التي ننظر إلى زيادة معدلاتها في الفترة القادمة ، وتنوع الدول التي نستهدفها لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

وقال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة الحلوى إن الأوضاع مستقرة في هذا القطاع ، والأمور تسير في معدلاتها الطبيعية ؛ مما يؤكد ثبات الأسعار واستقرار السوق ، مُتوقعًا أن يشهد السوق مزيدًا من الاستقرار في ظل توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها.

توفير السلع
وأكّد سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين إن السوق يشهد هبوطًا في الحركة التجارية رغم توافر كافة السلع سواء المستوردة أو المحلية بما يضمن زيادة المعروض عن الطلب ، وهو ما يحافظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق.

وقال أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة التجارية إنه يتم متابعة كافة الشعب التجارية ومناقشة التقارير التي ترفعها عن حالة السوق والتواصل معها لتوضيح أي تفاصيل حول متابعة الحركة التجارية بالسوق ، وهو ما يجعلنا كغرفة نعلن باستمرار عما يدور بالسوق في الأنشطة المختلفة.

وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و رئيس شعبة المستوردين إن الأوضاع في هذا القطاع مستقرة حاليًا ، والسلع متوفرة بالشكل الذي يضمن استقرار السوق ، ورغم ذلك المبيعات لا ترتقي لمستوى الانتعاشة المطلوبة .

وقال شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية إن سوق هذا القطاع مستقر حتى الآن ، وهناك زيادة في المعروض إلا أن حركة المبيعات تشهد حالة ملحوظة من الركود ، ولكن في النهاية الأمور تسير في معدلاتها الطبيعية بشكل عام.

وقال محمد طلعت عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المحمول إن هناك تراجعًأ في المبيعات بسوق هذا القطاع نتيجة انشغال المواطنين بأمور أخرى في الفترة الأخيرة مثل الامتحانات والأعياد وغير ذلك ، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول أصبح مهمًا للغاية بالنسبة للمواطن في الحياة اليومية والعمل وغير ذلك.


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