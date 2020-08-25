وزير الإعلام الأردني الأسبق: القمة الثلاثية هامة في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة ..فيديو

أكد صالح القلاب، وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن القمة أعلنت التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف "القلاب"، في مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، أن العراق يعاني من مشكلة التدخل في شئونه الداخلية؛ خاصةً التدخل من دولة إيران التي تتدخل في العديد من الشئون العربية.





وتابع وزير الإعلام الأردني أن القمة المنعقدة اليوم بين الدول الثلاث؛ مصر والعراق والأردن، تهدف إلى تعميق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث.





وأشار القلاب إلى أن الأردنيين يعتبرونها قمة كبيرة وهامة في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة.