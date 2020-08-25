عدم تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية.. قرار حاسم من وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أنه عدم تجديد أي عقود تخص هيئة الاوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة الاوقاف شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019,2020 بتحقيق أكبر عائد سنوى في تاريخها.





وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، أن الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أحدث نقلة نوعية، لافتا إلى أن تهدف الاكاديمية على أعداد كوارد وقيادات على قدر عال من الكفاءة.





وتابع وزير الاوقاف، أنه انصح الشباب بضرورة الاهتمام بالبناء الثقافي المتكامل وبناء انفسهم علميا ومهاريا وثقافيا.



