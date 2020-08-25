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المقاولون العرب عن منع إذاعة مباراته مع الزمالك: تحملنا الكثير.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:24 م
نادي المقاولون
نادي المقاولون
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هاني حسين
قال  محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب تعليقا على رفض إذاعة مباراة الفريق مع نادي الزمالك: "تحملنا الكثير".

وأضاف  محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  بقالنا8 شهور نتحدث مع الشركة الراعية لدفع مستحقات النادي المتأخرة".

وتابع محمد عادل: "سمعنا وعودا كثيرة والعقد يعطيني الحق في فسخه لأن الطرف الآخر لا يلتزم، وبالتالي لن نسمح بإذاع مباراة الزمالك المقبلة".

ويذكر أن نادي المقاولون أعلن منع  بث المباراة مع نادي الزمالك،  بصفته صاحب الملعب في المباراة وصاحب الحقوق في دخول عربات البث التلفزيوني للملعب.
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