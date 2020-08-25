المقاولون العرب عن منع إذاعة مباراته مع الزمالك: تحملنا الكثير.. فيديو

وأضاف محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" بقالنا 8 شهور نتحدث مع الشركة الراعية لدفع مستحقات النادي المتأخرة".



