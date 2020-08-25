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مرأة

اطمئنوا.. الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:56 م
الأطفال اقل عرضة
الأطفال اقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس
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آية التيجي
أظهرت دراسة جديدة اجريت مؤخرا من قبل باحثون في هيئة الصحة الوطنية البلجيكية، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 عند ذهابهم إلى المدرسة، وذلك بنسبة اقل مما كانوا عليه في المنزل.    

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن معدلات انتقال الفيروس التاجي في الفصول الدراسية كانت أقل بكثير من بقائهم في المنزل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأفاد الباحثون، انه نتائج الدراسة أكدت أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا Covid-19 مثل البالغين وان يكونوا حاملين للمرض، ولكن بدون ظهور أي أعراض عليهم، وهو الأمر الذي طمأن البعض عند ذهابهم إلى المدارس.

قال عالم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان جوشت، انه يمكننا القول إن نسبة الإصابات الثانوية في المدرسة كانت منخفضة للغاية بين الأطفال، وذلك على عكس الحالات التي تم الإبلاغ عنها بـ فيروس كورونا أثناء الحجر المنزل بين الأطفال.

ونشرت الوكالة الطبية التابعة للاتحاد الأوروبي أرقامًا أظهرت أن إعادة فتح الفصول الدراسية لم يؤد إلى ارتفاع في عدد الحالات، مما يجعل انتقال العدوى من طفل إلى طفل في المدارس أمر غير شائع .

تشير أدلة أغلب الأبحاث والدراسات، إلى أن فيروس كورونا هو أكثر خطورة على كبار السن، بالمقارنة مع عدد الأطفال الذين أصيبوا حول العالم، لذا فإن عودة الأطفال إلى المدارس أمر ليس بالخطير كما يعتقد البعض.
الأطفال اقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس الأطفال اقل عرضة لفيروس كورونا في المدارس
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