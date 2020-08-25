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تعليم

طلاب علوم بني سويف يبتكرون جراجا ذكيا يعمل بالبصمة الإلكترونية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم ، فريق المشروع البحثي لطلاب قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم في إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم حيث قاموا بتنفيذ مشروع الجراج الذكي “Smart Garage”والذي يعمل بالبصمة الإلكترونية، وله سعة لتخزين السيارات اوتوماتيكيا تحت الأرض عن طريق تطبيق علي الهاتف المحمول يتحكم في دخول وخروج السيارات ونقلها من مكان إلي آخر داخل الجراج. حيث تأتي مشروعات التخرج في إطار توجهات خطة الدولة للتنمية المستدامة. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا المشروع سيصنع طفرة إذا تم تنفيذه على أرض الواقع لأنه امتداد لمشروع الجراج الذكي بمنطقة روكسي بالقاهرة بعيدًا عن التحكم البشري. 
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وأضاف الدكتور منصور أن جامعة  بني سويف تتبنى خطة استراتيجية لأن تكون جامعة علمية بحثية، وتوفر الإمكانات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة وتتبنى المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع والتي تحقق النهوض بالبحث العلمي، وتضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل.

 جدير بالذكر أن اللقاء تم بحضور الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم والدكتور علاء هاشم رئيس قسم الرياضيات والدكتور أحمد النجار المشرف على المشروع وأعضاء الفريق البحثي وهم هند رجب ، وعلي سيد ،وأسامة محمد، ومحمد ربيع ، وأحمد ناصر ، وناصر حسين ، ومحمد أشرف ، ونورهان عماد ،ومحمد زكي ،ومحمد حافظ ،وعبد الرحمن خليل ، وحسين الجندي ، ومحمد سيد .                                                
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