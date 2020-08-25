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أخبار البلد

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة: إنشاء منطقة صناعية لـ ورش الأخشاب بالقطامية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:40 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذى لمشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وتصل تكلفتها إلى 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظ، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية.


وتطرق اللواء خالد عبد العال، إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء مجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.

كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الآن 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدمت للتقنين 1834 طلبا.

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