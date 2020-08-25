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برلمان

وزير شئون المجالس النيابية يشيد ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:42 م
المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد
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فريدة محمد
شارك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، في إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن البرنامج يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تولى وزير شئون المجالس النيابية رئاسة أحد اللجان المنوط بها إجراء مقابلات المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر شبابية قادرة على التعامل مع الآليات والتقنيات الحديثة بكفاءة وقدرة عالية، والعمل وفق التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، وذلك بما يُسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. كما يخاطب البرنامج كافة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الكادرات الخاصة وفق منهج متكامل يربط بين كافة جهات الجهاز الإداري للدولة ومتناسقًا مع خطط الدولة الاستراتيجية للنمو والإصلاح.

كما أشاد وزير شئون المجالس النيابية بالدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث يقوم عمل البرنامج على عدد من المحاور الثقافية والقانونية والاقتصادية وغيرها من المقومات العلمية والتطبيقات الحديثة والتي ترتكز على الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أنشأت بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017، ويكون تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية من رئيس مجلس الوزراء رئيسًا وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء وعدد من الشخصيات ذوي الخبرة.

وزير شئون المجالس النيابية يشيد ببرنامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة
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