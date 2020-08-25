غدا انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو المعتمدة للحافز الرياضي

تنطلق غدا الثلاثاء بطولة الجمهورية للتايكوندو للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة، الخاصة بالحافز الرياضي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضي فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2020.





وتقام البطولة خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس بنادي طلائع الجيش، حيث يقام يوم الأربعاء منافسات البنات تحت 17 سنة وذلك في موازين (-42 كجم، -44 كجم، -46 كجم، -49 كجم، -52 كجم، -55 كجم، -59 كجم، -63 كجم، -68 كجم، +68 كجم)؛ ويقام يومي الخميس والجمعة منافسات البنين تحت 17 سنة، حيث تقام يوم الخميس موازين (-63 كجم، -55 كجم، -68 كجم، +78 كجم) وتقام يوم الجمعة موازين (-45 كجم،-48 كجم، -51 كجم، -59 كجم، -73 كجم، -78 كجم).





وتنطلق يوم السبت الموافق 29 أغسطس منافسات الرجال والسيدات فوق 17 سنة، حيث تقام يوم السبت منافسات الرجال في موازين (-54 كجم، -58 كجم، -63 كجم، -68 كجم، -87 كجم، +87 كجم) ومنافسات السيدات في موازين (-53 كجم، -57 كجم)؛ فيما يقام يوم الأحد منافسات السيدات في موازين (-46 كجم، -49 كجم، -62 كجم، -67 كجم، -73 كجم، +73 كجم) ومنافسات الرجال في موازين (-74 كجم، -80 كجم).





وقد أكد الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم على إقامة البطولة وفقا للإجراءات الإحترازية المقررة من اللجنة الطبية لاتحاد المصري وللجنة الأولمبية المصرية برئاسة دكتور حسن كمال واللجنة الطبية لوزارة الشباب والرياضة.





وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية المصرية التي تسعى للحصول على كأس البطولة، حيث يشارك في البطولة عدد من أبطال المنتخبات الوطنية للكبار وللشباب.





يذكر أن اتحاد التايكوندو لم ينظم بطولة الحافز الرياضي هذا العام بسبب إيقاف النشاط الرياضي لتفشي جائحة كورونا، وقد قررت وزارة الشباب والرياضة بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، إقامة بطولات الحافز الرياضي التي لم تقام قبل إيقاف النشاط في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، على أن يتم إضافة درجات الحافز الرياضي للاعبين المستحقين بعد إنتهاء البطولة والسماح للطلاب بتعديل التنسيق.