AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدا انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو المعتمدة للحافز الرياضي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:49 م
بطولة الجمهورية
بطولة الجمهورية للتايكوندو
Advertisements
محمد سمير
تنطلق غدا الثلاثاء بطولة الجمهورية للتايكوندو للأندية تحت 17 سنة وفوق 17 سنة، الخاصة بالحافز الرياضي، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشباب والرياضة بإقامة البطولات الخاصة بالحافز الرياضي فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2020.

وتقام البطولة خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس بنادي طلائع الجيش، حيث يقام يوم الأربعاء منافسات البنات تحت 17 سنة وذلك في موازين (-42 كجم، -44 كجم، -46 كجم، -49 كجم، -52 كجم، -55 كجم، -59 كجم، -63 كجم، -68 كجم، +68 كجم)؛ ويقام يومي الخميس والجمعة منافسات البنين تحت 17 سنة، حيث تقام يوم الخميس موازين (-63 كجم، -55 كجم، -68 كجم، +78 كجم) وتقام يوم الجمعة موازين (-45 كجم،-48 كجم، -51 كجم، -59 كجم، -73 كجم، -78 كجم).

وتنطلق يوم السبت الموافق 29 أغسطس منافسات الرجال والسيدات فوق 17 سنة، حيث تقام يوم السبت منافسات الرجال في موازين (-54 كجم، -58 كجم، -63 كجم، -68 كجم، -87 كجم، +87 كجم) ومنافسات السيدات في موازين (-53 كجم، -57 كجم)؛ فيما يقام يوم الأحد منافسات السيدات في موازين (-46 كجم، -49 كجم، -62 كجم، -67 كجم، -73 كجم، +73 كجم) ومنافسات الرجال في موازين (-74 كجم، -80 كجم).

وقد أكد الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم على إقامة البطولة وفقا للإجراءات الإحترازية المقررة من اللجنة الطبية لاتحاد المصري وللجنة الأولمبية المصرية برئاسة دكتور حسن كمال واللجنة الطبية لوزارة الشباب والرياضة.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من الأندية المصرية التي تسعى للحصول على كأس البطولة، حيث يشارك في البطولة عدد من أبطال المنتخبات الوطنية للكبار وللشباب.

يذكر أن اتحاد التايكوندو لم ينظم بطولة الحافز الرياضي هذا العام بسبب إيقاف النشاط الرياضي لتفشي جائحة كورونا، وقد قررت وزارة الشباب والرياضة بعد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، إقامة بطولات الحافز الرياضي التي لم تقام قبل إيقاف النشاط في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020، على أن يتم إضافة درجات الحافز الرياضي للاعبين المستحقين بعد إنتهاء البطولة والسماح للطلاب بتعديل التنسيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لعودة النشاط 1 يوليو.. تنفيذية وزارة الرياضة ترد على استفسارات الهيئات بشأن إجراءات مجابهة كورونا

خلال أغسطس.. اتحاد التايكوندو يعلن موعد البطولات المحلية

التايكوندو ينظم بطولة الحافز الرياضي قبل نهاية أغسطس

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية

بالأسماء.. الفائزون في منافسات بطولة الجمهورية للحافز الرياضي للقوس والسهم

ترشيحاتنا

كيفية الخشوع في الصلاة.. نصائح تجعلك خاشعا في صلاتك

المتحدة: وقف برنامج "كل يوم" على قناة ON بعد استمراره 4 سنوات

نهاية أسطورة.. ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

استمرار تظاهرات طرابلس.. حراك 23 أغسطس يمهل حكومة الوفاق 24 ساعة لرحيلها

أردوغان يثير غضب واشنطن بسبب حماس.. وأمريكا تهدد بعزل تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور