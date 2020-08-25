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رياضة

بالمستندات.. شكوى تطالب بإقالة رئيس مركز شباب بشتيل من منصبه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
تقدم محمد عبدالمعز عبدالفتاح بشكوي لادارة مراكز الشباب بوزارة الشباب و الرياضة ضد عبد الرحيم حسان رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل طالب فيها باستبعاده من منصبه نظرا لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده و ارفق مع الشكوي نسخة من هذه القضايا و طالب بتطبيق بند حسن السيرة و السمعة الطيبة طبقا للائحة مراكز الشباب .

و قامت الوزارة بمخاطبة حسان بالرد علي الشكوي خلال 15 يوم لتقدم المستندات التي تثبت صحة موقفه .

يذكر ان عبد الرحيم حسان كان قد تم استبعاده من منصبه لعدم تأدية الخدمة العسكرية  الا انه قد عاد بناء علي فتوي قانونية بصحة موقفة من وزارة الشباب و الرياضة
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