بالمستندات.. شكوى تطالب بإقالة رئيس مركز شباب بشتيل من منصبه

تقدم محمد عبدالمعز عبدالفتاح بشكوي لادارة مراكز الشباب بوزارة الشباب و الرياضة ضد عبد الرحيم حسان رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل طالب فيها باستبعاده من منصبه نظرا لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده و ارفق مع الشكوي نسخة من هذه القضايا و طالب بتطبيق بند حسن السيرة و السمعة الطيبة طبقا للائحة مراكز الشباب .





و قامت الوزارة بمخاطبة حسان بالرد علي الشكوي خلال 15 يوم لتقدم المستندات التي تثبت صحة موقفه .



