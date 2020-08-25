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فن

كريم عبد العزيز يستعد لمسلسله الجديد بـ الشنب.. صورة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:50 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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محمد بدران

شارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".


وظهر كريم عبد العزيز في الصورة بلوك جديد، مرتديا قميصا أسود و بـ "شنب" كثيف، وتفاعل مع الصورة  عدد كبير من محبيه ونالت إعجابهم.

وأعلن المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مؤلف الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.


وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمى وجارى اختيار باقى عناصر العمل.

ويستأنف النجم كريم عبد العزيز  تصوير فيلمه الجديد "كيرو والجن" حيث يجسد شخصية "كيرة" خلال أحداث الفيلم، بينما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى".

وانضم للعمل كل من، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامرنبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعًا، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الاجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضًا خلال الفترة المقبلة.


كريم عبد العزيز يستعد لمسلسله الجديد بـ الشنب.. صورة
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