برلماني: انتهاء دور الانعقاد الخامس لا يعني توقف النواب عن عملهم





وتنص المادة 106 من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".





وأكد حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النواب مستمرون في ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية والخدمية خلال هذه الفترة حتى انتهاء المدة الدستورية للمجلس، كما يجوز عقد جلسات طارئة بداية من شهر اكتوبر لمناقشة ما يستجد من أمور عاجلة.









قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن انتهاء دور الانعقاد الخامس لا يعني انتهاء عضوية البرلمان الحالي، مشيرا إلى أن المجلس ممتد حتى 9 يناير 2021 وفقا لنص المادة 116 من الدستور والتي حددت مدة العضوية بخمس سنوات ميلادية بدأت من تاريخ أول انعقاد له في 10 يناير 2016.