AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محاكمة ربة منزل وزوجها بتهمة قتل سيدتين بمدينة نصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر.
 
تضمن أمر الإحالة قيام  المتهمة "س .م ، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار  بأن عقدت العزم وبيتت  النية لقتلها، وأعدت  لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين "، وما أن ظفرت بها حتي سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.
 
وذكر اقتران تلك الجناية بجناية أخرى،  في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا .ع "، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها،  بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المبينة بالأوراق.
 
وأشار أمر الإحالة،  إلى اشتراك المتهم الثاني زوجها "س .ب"، سائق  في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها علي ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب اتمامها لجريمتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة عامل رخام لارتكابه جريمة قتل ضابط شرطة في مصر القديمة

بأقصى عقوبة.. السجن ١٥ عاما لمرتكب مذبحة أبو النمرس

ننشر أدلة الثبوت وأمر الإحالة فى قضية مقتل سائق توك توك والتمثيل بجثته في عين شمس

إحالة أوراق «الجن» إلى المفتي لاتهامه بخطف وهتك عرض طفل فى دار السلام

تأجيل محاكمة ربة منزل وزوجها فى قتل مواطنة ونجلتها بمدينة نصر

محاكمة ربة منزل وزوجها لقتلهما مواطنة وابنتها بدافع السرقة بمدينة نصر..اليوم

ترشيحاتنا

يدمر قطاع السياحة.. تحذير عاجل من أحمد موسى للحكومة

إسرائيل تطلق قذائف فسفورية حارقة على جنوب لبنان.. فيديو

متحدث الصحة يفجر مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

سر الهجوم عليها.. سها عرفات: صدرت تعليمات للإخوان بمهاجمتي

غرامة مليون جنيه.. حماية المستهلك: إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أغلى سيارة سيدان فى الصين .. صور

تخلص من نزلات البرد بـ 3 أطعمة

بتوب أسود ومكياج جذاب.. مي الغيطي تتألق في إطلالة كاجوال.. شاهد