بيراميدز يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة فى الشوط الأول

أُحرز الهدفين عن طريق إبراهيم حسن، و جون انطوي.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم.





ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان