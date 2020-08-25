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رياضة

بيراميدز يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة فى الشوط الأول

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:57 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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محمد سمير
تمكن فريق بيراميدز من التقدم بثنائية نظيفة  علي الإنتاج الحربي فى الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

أُحرز الهدفين عن طريق إبراهيم حسن، و جون انطوي.

وأعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي 

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: 

أحمد الشناوي - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس - طارق طه - محمد فتحي
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