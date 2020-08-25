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مرأة

لتتألقي دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:02 م
لتتألقى دائما ..
لتتألقى دائما .. نصائح العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها
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اسماء محمد
البشرة هى مرآة جمال المرأة فهي أهم شيء فى إطلالتها وتعكس أمورا كثيرة عنها مثل السن والحالة الصحية لذا من المهم الحفاظ على جمال البشرة ونظافتها وحمايتها من التجاعيد وهذا لن يحدث إلا من خلال الاعتناء بها بشكل صحيح.

وقدم موقع " siobeauty" اهم نصائح العناية بالبشرة التى تحافظ على شبابها وجمالها وتحميها من التجاعيد  .
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تقشير البشرة
استخدمي مقشرًا على بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع. سيؤدي ذلك إلى إزالة جميع خلايا الجلد الميتة والسماح لبشرة أكثر شبابًا باستبدال الجلد القديم الذي تم تنظيفه. 

لا يجعل التقشير بشرتك تبدو أكثر صحة وإشراقًا فحسب ، بل يتيح للبشرة الحصول على الفوائد الكاملة لأي منتجات أخرى للعناية بالبشرة تقوم بتطبيقها. 
الاستحمام أقصر
الاستحمام لفترة طويلة يزيل دهون بشرتك ، الزيت الطبيعي الذي تحتاجه للحفاظ على ترطيبها وترطيبها. هذا يسبب جفاف الجلد ، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد مثل خطوط الشفاه. 

الحل السهل هو الاستحمام لفترة أقصر، حاول ألا تزيد مدة الاستحمام عن 10 دقائق ، واستحم أكثر من مرة يوميًا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.  
استخدمى المنظفات المناسبة وليس الصابون.

يمكن أن تكون العديد من أنواع الصابون كاشطة وتهيج بشرتك الرقيقة. هذا ينطبق بشكل خاص على بشرة وجهك، اختارى منظفًا لطيفًا لغسل وجهك بدلًا من الصابون القاسي، و سيساعد ذلك في التخلص من خطوط الشفاه ومنع تكوّن خطوط جديدة.
رغوة الصابون بلطف
عند غسل وجهك ، تعاملى مع بشرتك بعناية وسيؤدي شد بشرتك وفركها إلى إتلافها بالفعل ويؤدي إلى ظهور التجاعيد، يشمل ذلك ترغية المنظفات بقوة على الوجه كن دائمًا لطيفًا مع البشرة.
يغسل بالماء الدافئ
قد يكون الاستحمام بالماء الساخن رائعًا ، لكن الماء الساخن يزيل الزيوت من بشرتك ويؤدي إلى الجفاف. استخدم الماء الدافئ عند الاستحمام أو تنظيف البشرة.
ربتي على بشرتك عند تجفيفها
شد الجلد وفركه يمكن أن يسبب التجاعيد. وآخر شيء تريده هو إنشاء المزيد من خطوط الشفاه! بدلًا من فرك بشرتك بمنشفة ، جففيها ببساطة.
تأكد أيضًا من أنك تستخدم دائمًا المناشف الناعمة لتجف.
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