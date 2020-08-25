الصحفى فتحي سليمان يحتفل بزفافه.. صور

على أنغام الطبل البلدي والمزمار الصعيدي، احتفل الزميل فتحي فتحي سليمان محرر شؤون وزارة الداخلية بموقع القاهرة 24 ومسؤول الملف الأمني بقناتي TeN والمحور بحفل زفافه على المستشارة أفنان كريمة عمه محمد محمد سليمان مدير شركة مصر للبترول.





وحضر الحفل حشد من الاصدقاء من رجال الصحافة والإعلام وأهل القضاء ورجال البرلمان واعضاء حزب مستقبل وطن ووزارة الداخلية على رأسهم اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا السابق، والعميد أحمد حنفي والعقيد رأفت رشوان والمستشار مصطفى محمود والمستشار جلال الطماوي والبرلماني محمد أبوسديرة وعدد غفير من أهالي قرية شطورة وقرى الصوامعة والريايينة وكوم شقاو والعتامنة وجهينة وطهطا وساقلته.