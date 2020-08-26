منذ انعقاده في 2016 .. فقيه دستوري: البرلمان الحالي حقق 15 إنجازا تاريخيا

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس النواب الحالي حقق العديد من الإنجازات على المستوى التشريعي والرقابي والخدمي خلال أدوار انعقاده الخمس، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي مر بها منذ انعقاده، مؤكدا أنه من الإنصاف ذكر هذه الإنجازات وعدم إنكارها.





عدد فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد" إنجازات البرلمان منذ انعقاده في 10 يناير 2016 كالآتي:





- إعداد لائحة داخلية لمجلس النواب، تعد المادة الإجرائية لتسيير العمل التشريعي والرقابي ومهام البرلمان.





- إقرار العديد من القرارات بقوانين في مدة وجيزة خلال 15 يوما، وهي التي تم إصدارها في الفترة السابقة لانعقاد البرلمان خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور وبداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل غياب الحياة النيابية.

- استحداث مواد جديدة باللائحة الداخلية ومنها الخاص بالائتلافات نظرا لوجود ائتلافات داخل البرلمان الحالي على رأسها ائتلاف الأغلبية دعم مصر.





- الحصاد التشريعي الذي أنجزه البرلمان من قوانين كبرى متكاملة كقوانين الهيئات الاعلامية والاستثمار والجمعيات الأهلية وغيرها.





- وعلى المستوى الدولي قام البرلمان بإقرار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.





- إصدار قوانين ذات الطبيعة المالية حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض وحق الامتياز بالمرافق العامة.





- تفعيل الأدوات الرقابية ومنها طلبات الاحاطة والاسئلة والاستجوابات التي تقدم بها النواب وأبرزها استجواب وزير التموين خالد حنفي، الذي قدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب، الأمر الذي أدى إلى إسقاطه.





- قياس الأثر التشريعي للقوانين ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي خصصت له لجنة الادارة المحلية بالمجلس العديد من جلسات الحوار المجتمعي.





- النشاط الخارجي للبرلمان وعودة مصر للمحافل الدولية بتوطيد العلاقات مع البرلمانات والمؤسسات الخارجية على المستوى العربي والافريقي والعالمي.





- الالتزام باللائحة الداخلية للبرلمان وتطبيق الدستور في اعطاء الكلمة للنواب ومنحهم جميع الحقوق الدستورية.





- إظهار الحكمة في القيادة والإدارة من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بالرغم من عدم وجود حزب أغلبية لإدارة الأعضاء، بجانب وجود العديد من النواب حديثي العهد بالحياة النيابية.





- العلاقة بين البرلمان (السلطة التشريعية) والحكومة (السلطة التنفيذية) كانت جيدة وتتميز بالتعاون والعمل لصالح الدولة، مع مراعاة نظرية الفصل بين السلطات والتي لا تعني التصادم أو الصراع بين السلطات.





- النواب بذلوا جهدا كبير في العمل الرقابي والتشريعي والعمل الخدمي، كلٌ في دائرته خاصة في ظل غياب المحليات، التي تختص بالجانب الخدمي.





- الالتزام بضوابط التي حددتها المادة 226 من الدستور خلال تعديله عام 2019، حيث عقد المجلس العديد من الجلسات والحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.



