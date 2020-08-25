السياح بيسيبونا ويروحوا تركيا .. نداء عاجل من الغرف السياحية للدولة لإنقاذ القطاع

كشف وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية ، عن كيفية تأثر قطاع السياحة بقرار تطبيق بي سي ار على السائحين الوافدين.





وقال عاصم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن حصل نسبة إلغاء كبيرة وصلت لنسبة 100% بعد قرار الدولة بتطبيق تحليل سي بي ار، متابعا أن ارتفاع تكلفة تحليل بي سي ار تسبب في ارباك في الحركة السياحية.





وتابع وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحة، أنه :كله بيروح تركيا دلوقتي، بيلاروسيا وأوكرانيا من أكثر الدول التي يتوافد منها سياحة إلى مصر"، متابعا أنه اقتراح إجراء تحليل بي سي ار في مصر بسعر مخفض.





وأكد وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحة، أن اقترح استثناء إجراء التحليل سالف الذكر في البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن السياحة القادمة من أوروبا الغربية لن تتأثر بقرار تحليل بي سي ار.



