لهذه الأسباب الخطيرة.. الولادة المبكرة تعرض النساء للوفاة

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في مجلس البحوث السويدي، أن الولادة المبكرة للنساء تجعلهم أكثر عرضة لـ الوفاة في سن مبكرة بمقدار الضعف، بسبب الإصابة بـ أمراض مزمنة.
وجد الباحثون، أن الولادة المبكرة للنساء يمكن ان تجعلهم أكثر عرضة للوفاة خلال السنة الأولى بعد الولادة، ولكنه يستمر لمدة تصل إلى 40 عامًا في بعض الحالات ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن الولادة المبكرة قبل 37 أسبوعًا من الحمل قد يرتبط بشكل كبير بالوفاة من جميع الأسباب، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري، وغيرها من الأمراض المزمنة.
وبعد أخذ عوامل الخطر الأخرى في الاعتبار ، وجد الباحثون أن النساء اللواتي ولدن قبل الأوان كن أكثر عرضة للوفاة بنسبة 1.7 مرة في السنوات العشر بعد ولادتهم مباشرة بسبب إصابتهم بـ أمراض مزمنة.
قال المشرفون على الدراسة، إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن الأمهات اللائي يلدن قبل الأوان "بحاجة إلى متابعة سريرية طويلة الأمد للكشف عن الاضطرابات المزمنة وعلاجها.
وتشير التقديرات إلى أن 2654 حالة وفاة مبكرة بين السيدات اللاتي قاموا بـ الولادة المبكرة. وهذا يعادل وفاة واحدة من كل 73 امرأة أنجبن أطفالهن في وقت مبكر.