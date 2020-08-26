الحكم في طعون إلغاء رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ بقضية الغش الجماعي

تصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها فى الطعون الخاصة بطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي، وإحالة الطعون إلى محكمة الموضوع للحكم في موضوع الطعون.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق في عدد من الدعاوى لصالح الطلاب، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.

وأيدت وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.