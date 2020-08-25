توفير وظائف.. «صناعة النواب» تكشف 6 فوائد لـ نقل مغالق وورش الأخشاب بالقطامية

أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة فى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، التى أبرزها نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية.





وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن مغالق وورش الأخشاب متواجدة فى كتلة سكنية تخلق نوعا من الإشغالات، ونقلها بالمنطقة الصناعية بالقطامية تساهم فى اكتمال مرافقها وتكامل الصناعة، حيث إن نقلها فى منطقة واحدة يؤدي إلى نوع من التعاون والتكامل بين جميع الورش.





وأكد عضو مجلس النواب، أيضا أن من أبرز فوائد نقل مغالق وورش الأخشاب أيضا للمنطقة الصناعية بالقطامية، توفير فرص عمل جديدة وزيادة الجودة وتوسيع مجال الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، كما تابع مصطفى مدبولي ، المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة. كان ذلك بعد أن





وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر كافة العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التي تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية بعد حادث انهيار إحدى العمارات بالمنطقة، خاصة أن استعمال هذه الوحدات للأغراض السكنية، كما شدد رئيس الوزراء على سرعة تسكين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة.

مؤكدا على ضرورة سرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء في مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور في المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكني إلى مخازن وخلافه.





وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء مجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.





وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسي الحضاري، الذي تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلي بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من صرف صحي ومياه وكهرباء، وأنه تم الانتهاء من الإعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الخمسة والسور.





وأضاف أنه جارى العمل على مشروع سوق 15 مايو الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.





وأشار اللواء خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية.





وتطرق اللواء خالد عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلي بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبي له بمعرفة الطب البيطري، وكلف مدبولي بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها به.



