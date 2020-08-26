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حوادث

اليوم .. الحكم على المتهمين فى أحداث عنف 15 مايو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا بتكوين مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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