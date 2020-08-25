المنيا يتخطي الشرقية بثلاثية في أولى منافسات المجموعة الثانية لدوري الصم

تغلب منتخب المنيا للصم على منتخب الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات المجموعة الثانية، بدور الثمانية لدوري الصم في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.





يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.





أحرز اللاعب بشير دسوقي هاتريك لمنتخب المنيا في الدقائق 4 من الشوط الأول، 3، 30 من الشوط الثاني، وأحرز اللاعب السيد قاسم هدف الشرقية الوحيد في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وبهذا الفوز يحصد منتخب المنيا أول ثلاث نقاط بالمجموعة الثانية بدور الثمانية.





ويعتلي قمة المجموعة والتي تضم محافظات محافظات “المنيا، الدقهلية،الشرقية”.،بينما تضم المجموعة الأولي محافظات “أسيوط، البحيرة، الاسكندرية، كفر الشيخ”.





ويلتقي منتخب البحيرة للصم مع منتخب كفر الشيخ، ويلتقي منتخب الإسكندرية مع منتخب أسيوط في الجولة الثانية من المجموعة الأولي غدًا الاربعاء26 أغسطس، ويلتقي منتخب المنيا للصم مع منتخب الدقهلية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية يوم الخميس 27 أغسطس، وفي الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولي يلتقي منتخب الإسكندرية للصم مع منتخب البحيرة، ويلتقي منتخب كفر الشيخ مع منتخب أسيوط يوم الجمعة 28 أغسطس، ويلتقي متتخب الشرقية مع منتخب الدقهلية في آخر جولات المجموعة الثانية.

وبذلك تنتهي منافسات دور الثمانية يوم السبت 29 أغسطس الجاري، وتبدأ مباريات قبل النهائي يوم الأثنين 31 أغسطس، بينما تقام مباراة تحديد الثالث والرابع يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، علي أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والاسكندرية



