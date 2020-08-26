مجربة وسريعة .. 4 حيل سحرية لحرق دهون

تناول الأناناس









امزجى أو اعصرى عصير الأناناس مع الليمون. أضيفى شرائح أو قطع الأناناس إلى مشروبك إذا أردت. إذا كانت الفاكهة حلوة بدرجة كافية ، فلن تحتاج إلى إضافة العسل.



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شاي الهندباء

شاي الهندباء فعال في تخفيف انتفاخ المعدة وحموضة المعدة وغيرها من أشكال اضطراب المعدة وهو مدر طبيعي للبول و طرد السموم ، يساعد شاي الهندباء أيضًا على التخلص من وزن الماء حتى تشعر أنك أخف وزنا بعد تناول كوب في وقت النوم

تناول الشاي الأخضر

محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأخضر منخفض ، لذلك فهو يساعد الجسم على الاسترخاء. وإذا كنت تنام بشكل أفضل ، يمكنك زيادة التمثيل الغذائي بشكل أفضل لمنع زيادة الوزن. لكن هناك فائدة إضافية لهذا المشروب. لأن الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ، فهو يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتقليل دهون المعدة غير المرغوب فيها. محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأخضر منخفض ، لذلك فهو يساعد الجسم على الاسترخاء. وإذا كنت تنام بشكل أفضل ، يمكنك زيادة التمثيل الغذائي بشكل أفضل لمنع زيادة الوزن. لكن هناك فائدة إضافية لهذا المشروب. لأن الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ، فهو يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتقليل دهون المعدة غير المرغوب فيها.





الأناناس مضاد للأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف فهو يجعلك تشعرى بالشبع دون زيادة دهون معدتك.