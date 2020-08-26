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مرأة

مجربة وسريعة .. 4 حيل سحرية لحرق دهون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:01 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
تساعد إدخال بعض التعديلات إلى نظامك الغذائى على حرق الدهون بشكل أسرع..

وإليك أطعمة سريعة يمكن إدخالها إلى نظامك الغذائى تساعدك على كبح شهيتك وحرق الدهون بشكل أسرع  يقدمها موقع برايت سايد.
تناول الأناناس

 الأناناس مضاد للأكسدة ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف فهو يجعلك تشعرى بالشبع دون زيادة دهون معدتك.

 امزجى أو اعصرى عصير الأناناس مع الليمون. أضيفى شرائح أو قطع الأناناس إلى مشروبك إذا أردت. إذا كانت الفاكهة حلوة بدرجة كافية ، فلن تحتاج إلى إضافة العسل.

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شاي الهندباء

شاي الهندباء فعال في تخفيف انتفاخ المعدة وحموضة المعدة وغيرها من أشكال اضطراب المعدة وهو مدر طبيعي للبول و طرد السموم ، يساعد شاي الهندباء أيضًا على التخلص من وزن الماء حتى تشعر أنك أخف وزنا بعد تناول كوب في وقت النوم

تناول الشاي الأخضر

محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأخضر منخفض ، لذلك فهو يساعد الجسم على الاسترخاء. وإذا كنت تنام بشكل أفضل ، يمكنك زيادة التمثيل الغذائي بشكل أفضل لمنع زيادة الوزن. لكن هناك فائدة إضافية لهذا المشروب. لأن الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ، فهو يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتقليل دهون المعدة غير المرغوب فيها.

شرب ماء الليمون

يوفر شرب ماء الليمون العديد من الفوائد ، بما في ذلك فقدان حرق الدهون   فأن الأشخاص الذين شربوا عصير الليمون أربع مرات في اليوم لمدة أسبوع قللوا من كتلة الدهون في أجسامهم .

لجعل طعم مشروب الليمون قبل النوم أفضل وأكثر فاعلية ، اخلط الفاكهة مع خيارين وبرتقالة وإبريق من الماء. أضيفى العسل حسب الرغبة

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