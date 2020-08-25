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رياضة

ريال مدريد للشباب يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:46 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
فاز نادي ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة النهائي.

افتتح بابلو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 26، ليضيف جوكو الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه بنفيكا في أخر دقائق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص بنفيكا النتيجة عبر لاعبه جونزالو راموس في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ميجيل جورتيز سجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 50.

وسجل راموس هدفًا ثانيًا لبنفيكا في الدقيقة 57، لكنه لم يمنع ريال مدريد من الحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخهم في تلك الفئة العمرية.

ويدرب ريال مدريد للشباب، راؤول جونزاليس أسطورة الفريق الإسباني السابق.

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