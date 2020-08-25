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ديني

قدمت الشكر للأطباء.. جامعة الأزهر تقرر إنشاء مركز للأبحاث العلمية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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محمد شحتة
اجتمعت اليوم لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات،  والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المستشفيات.
    
وفي البداية وجهت اللجنة الشكر لأطباء جامعة الأزهر، الذين شاركوا في قوافل العزل الطبي خلال جائحة فيروس كورونا بمستشفيات العجوزة، والشيخ زايد، والأزهر التخصصي والزهراء الجامعي في القاهرة، إضافة لأطباء الجامعة المشاركين في العزل الطبي بمحافظتي: دمياط، وأسيوط، بجانب الأطباء الذين شاركوا في القوافل التي توجهت إلى مستشفيات وزارة الصحة طبقًا للبروتوكول الموقع بمحافظات: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح.           
        
ووجه رئيس الجامعة الشكر لمكتب تيكو الأزهر، وللدكتور محمد جلال، مدير المكتب ووكيل كلية الهندسة بقنا؛ على جهوده العديدة والمتميزة.

وطالب رئيس الجامعة بتفعيل مكتب التميز الدولي بالجامعة خلال المرحلة المقبلة، والانفتاح على المؤسسات التعليمية كافة  في مختلف العلوم والمعارف.

وشدد الجميع على منع الاستثناءات في القبول بمدارس التمريض على أن يكون القبول بها جغرافيًّا.

 واتفق الجميع على دخول مستشفى الطلبة والإدارات الطبية في منظومة الشراء الموحد، والتعاون بين بعضها البعض؛ لتعظيم الإفادة.

كما اتفق الجميع على أهمية إنشاء مركز للأبحاث العلمية، والتسويق لهذه الأبحاث؛ تلبية لحاجة المجتمع والمواقع الإنتاجية.
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