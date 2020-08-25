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محلل أردني: القمة الثلاثية أكدت ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:53 م
قمة مصرية أردنية
قمة مصرية أردنية عراقية
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هاني حسين
قال  صلاح العبادي المحلل السياسي الأردني، إن القمة الثلاثية التي عقدت في الأردن بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق في غاية الأهمية.

وأضاف صلاح العبادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون إي"، أن القمة الثلاثية أكدت ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي والتصدي للتدخلات الخارجية التي تزعزع الأمن العربي.

وتابع صلاح العبادي "القمة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والأردن والعراق".

وأكد صلاح العبادي أن "هناك سعيا لتعميق التعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاث على كافة الأصعدة، والقمة ارتكزت على العمل العربي المشترك".

ولفت صلاح العبادي إلى "القمة الثلاثية تدعم تقوية التعاون، وقادة الدول أكدوا أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل  لتنفيذ  العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات بين الدول الثلاث".

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