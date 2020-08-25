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توك شو

لجنة مكافحة كورونا: مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:03 م
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن هناك تعاونا مع الصين لإنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت جيهان العسال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلةً "التجارب وصلت للمرحلة الثالثة، وندرس خطوات وإجراءات الحصول على المادة الخام لتصنيع اللقاح الصيني".

وتابعت "اللقاح الصيني سوف يكون متوفرا محليا بعد فترة من إنتاجه".

وأكدت "مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات بفيروس كورونا"، موضحة أن الإصابات في مصر كانت أقل حدة من دول كثيرة والبروتوكول المصري العلاجي أثبت كفاءته.

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