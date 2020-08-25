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رياضة

بيراميدز يعمق جراح الإنتاج بثلاثية ويشعل الصراع على المركز الثاني فى الدوري

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:15 م
بيراميدز و الانتاج
بيراميدز و الانتاج الحربي
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محمد سمير
حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على حساب ضيفه الإنتاج الحربي، بنتيجة (3-0) على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري المصري.

تألق إبراهيم حسن، جناح بيراميدز، وسجل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، بينما أحرز الغاني جون أنطوي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 30، قبل أن يختتم إبراهيم حسن أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 73.

لم يتأثر بيراميدز بغياب نجمه الأبرز عبد الله السعيد؛ بسبب الإصابة، وقدم عرضا قويا مع مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة متقاسما وصافة الدوري المصري مع الزمالك، الذي يواجه المقاولون العرب بعد غدٍ الخميس.

ويحتل الإنتاج الحربي، بقيادة مديره الفني، مختار مختار، المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

وأحرز أنطوي ثالث أهدافه بالدوري هذا الموسم، بعد غياب طويل، منذ أن هز شباك المقاولون يوم 11 فبراير الماضي.
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