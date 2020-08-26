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علاقات تاريخية وثيقة .. محلل أردني: القاهرة وعمان في حاجة إلى تنمية وتبادل خبرات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:03 ص
الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك عبد الله
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هاني حسين
قال  فوزي السمهوري المحلل السياسي الأردني، إن العلاقات الثنائية  بين مصر والأردن تاريخية وثيقة .

وأضاف  فوزي السمهوري   في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، ان  توقيت الزيارة يأتي في ظل تحديات تواجه المنطقة العربية بشكل عام .

 وتابع فوزي السمهوري :" مصر والأردن في حاجة إلى تنمية اقتصادية وتبادل خبرات ثنائية وتم التباحث حول العديد من القضايا المشتركة من أجل النهوض بالوضع  الاقتصادي لكلا البلدين ".

 واكمل فوزي السمهوري :"  تم التطرق للحديث عن أمن مصر المائي في مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ".

ولفت فوزي السمهوري:"  الأردن له دور من خلال اتصالات بالدول الكبرى للضغط على إثيوبيا من اجل الموافقة على طلبات مصر في مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق قانون ملزم ".

واكمل فوزي السمهوري:"  تم التطرق للحديث عن القضية الفلسطينية في المباحثات بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني".
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