علاقات تاريخية وثيقة .. محلل أردني: القاهرة وعمان في حاجة إلى تنمية وتبادل خبرات

قال فوزي السمهوري المحلل السياسي الأردني، إن العلاقات الثنائية بين مصر والأردن تاريخية وثيقة .





وأضاف فوزي السمهوري في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، ان توقيت الزيارة يأتي في ظل تحديات تواجه المنطقة العربية بشكل عام .





وتابع فوزي السمهوري :" مصر والأردن في حاجة إلى تنمية اقتصادية وتبادل خبرات ثنائية وتم التباحث حول العديد من القضايا المشتركة من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي لكلا البلدين ".





واكمل فوزي السمهوري :" تم التطرق للحديث عن أمن مصر المائي في مباحثات الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ".





ولفت فوزي السمهوري:" الأردن له دور من خلال اتصالات بالدول الكبرى للضغط على إثيوبيا من اجل الموافقة على طلبات مصر في مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق قانون ملزم ".



