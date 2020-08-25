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توك شو

لازم نتحمل.. مواطنون بالفيوم عن تخفيض وزن الرغيف المدعم: مش حاسين بفرق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:29 م
خبز
خبز
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا من محافظة الفيوم.

ورصد التقرير، أوضاع المخابز التي تقدم الخبز المدعم للمواطنين، وأرائهم فى حجم رغيف الخبز خلال الفترة الأخيرة.

وخلال التقرير، أكد مواطن، أن تقليل وزن رغيف الخبز المدعم غير مؤثر، مشيرا إلى ان هذا الأمر غير محسوس بالمرة والرغيف كما هو ولم يتغير.

وتابع أخر :"مش حاسين بالفرق والفرق بسيط والحومة بقالها فترة بدعم ودي ظروف البلد ولازم نتحملها"، ليرد أخر:"العيش حلو زي الفل ومافيش اي تلاعب في الدقيق والوزن مظبوط وزي الفل".

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