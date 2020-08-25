أخبار الفن.. القاهرة السينمائي يستحدث جائزة الهرم الذهبي.. ويزيح فاتن حمامة التقديرية.. تكريم وحيد حامد في افتتاح الدورة 42

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

القاهرة السينمائي يستحدث جائزة الهرم الذهبي.. ويزيح فاتن حمامة التقديرية

استقرت اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي بدءًا من الدورة 42، على تغيير اسم جائزة فاتن حمامة التقديرية، التي تُمنح لكبار السينمائيين عن مجمل أعمالهم، ليكون "الهرم الذهبي التقديرية"، باعتباره أكثر وضوحا وتعبيرا عن معنى التكريم، ولأن "الهرم الذهبي" هو أيقونه المهرجان منذ انطلاقه.

عثمان أبو لبن: المنصات الإلكترونية لن تلغي السينما

كشف المخرج عثمان أبو لبن عن رأيه فى المنصات الإلكترونية وطرح أفلام عليها بدلا من السينما.

نادية الجندي لـ صدى البلد: وحيد حامد علامة في الكتابة السينمائية وقدمت معه أفضل أفلامي

أعربت النجمة نادية الجندي، عن سعادتها بتكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.

إيمان العاصي: البطولة المطلقة ليست في حساباتي.. ولا خلافات مع بطلات مملكة إبليس

أكدت إيمان العاصي أن السينما هي الأقرب إلى قلبها، وأن الأفلام السينمائية أطول عمرًا من الدراما، فالفيلم السينمائي تاريخ خالد، موضحة أن الدراما حققت لها نجاحًا كبيرًا تفتخر به ولكنها تتمنى أن تحقق التوازن بين السينما والدراما.