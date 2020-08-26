الديهي: الزيارة الأمريكية للخرطوم تستهدف مساومة السودان للتطبيع مع إسرائيل.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الزيارة الأمريكية للسودان تهدف إلى مساومة الجانب السوداني من أجل التطبيع مع إسرائيل، وذلك مقابل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.





وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم أن الدولة المصرية تلعب دورًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الصديقة، لرفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ لأنه عائق أمام تطور ونهضة الجار الجنوبي لمصر.





وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الحكومة الانتقالية في السودان قد تلجأ لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار كل من مصر والأردن وآخرهم الإمارات.



