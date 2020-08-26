أستاذ إعلام دولي بالعراق: قمة عمان الثلاثية إحياء للقومية العربية

قال فاضل البدراني أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة العراقية، إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن إحياء للقومية العربية.





وأضاف فاضل البدراني في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع على قناة " أون اي"، :" القمة الثلاثية تستهدف استثمار الموارد البشرية والطاقات وضخ استثمارات بين الدول الثلاث ".





وتابع أستاذ الإعلام الدولي بالجامعة العراقية، أن " تم التطرق إلى ملفات الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول الثلاث وإنشاء المدن الصناعية وتم التطرق لقضية الطاقة".





وأكمل "البدراني"، أن "رئيس وزراء العراق يريد ان ينقذ العراق باتجاه الامان والسلام والاستثمار واعادة إعماره مجددا".



