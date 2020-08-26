اليوم .. جامعة حلوان تتابع استقبال التحويلات المركزية من الطلاب

تتابع جامعة حلوان اليوم استقبال التحويلات المركزية من طلاب الجامعة لطلاب السنوات السابقة أو المفصولين من الكليات مستنفذي سنوات الرسوب.





وتتم عملية التحويل إلكترونيا هذا العام منعا للتجمعات وحفاظا على سلامة الطلاب، وذلك من خلال دخول الطالب على الربط التالى لبرنامج التحويلات المركزية بالجامعة : http:/app2.helwan.edu.eg/transfer





وليتم الطالب عملية التحويل الالكتروني يجب اتباع الخطوات التالية :





- يقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة.





- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور باللغة الإنجليزية وحفظ البيانات الخاصة به و يفضل ان يسجل الطالب الرقم القومى كاسم مستخدم .





- تسجيل كافة البيانات بداية من نوع التحويل ، بيانات الطالب الشخصية ، الكلية المقيد بها الطالب و الجامعة ،الكلية المحول لها.





- تحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها على الشاشة.





وهى :





- شهادة الثانوية العامة

- بيان حالة الطالب

- شهادة حسن السير والسلوك

- صورة بطاقة الرقم القومى



