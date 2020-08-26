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حوادث

فيديو.. لحظة قتل عامل لشقيقه بطلقة خاطئة في مشاجرة ببولاق الدكرور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:26 ص
عامل يقتل شقيقه في
عامل يقتل شقيقه في بولاق الدكرور
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ندى حمودة- أحمد مهدي
حصل "صدى البلد" علي مقطع فيديو رصد قتل شاب لشقيقه بطريق الخطأ في مشاجرة مع اخرين بمنطقة بولاق الدكرور. 

وطلبت نيابة بولاق الدكرور الإستماع لأقوال الشهود في واقعة مقتل عامل على يد شقيقه عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة مع شخص آخر، بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كشفت التحريات أن المتهم أصاب شقيقه بطلق نارى بالخطأ خلال مشاجرة مع شخص اخر حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وآخر أمام ورشة بشارع سيد حجازي المتفرع من ترعة زنين، أشهر على إثرها بندقية ليحاول شقيقه "أحمد" منعه حقنا للدماء؛ فأطلق المتهم عيارا من سلاحه أصاب شقيقه بالخطأ ليسقط قتيلا في الحال، وأصيب صاحب ورشة بمنطقة الكتف، ولاذ المتهم بالهرب وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الواقعة .

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة إصابته بطلق نارى ببولاق الدكرور، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن شقيق المجنى عليه "عامل" وراء ارتكاب الواقعة، خلال مشاجرة المتهم مع شخص آخر، خرجت طلقة من سلاحه أصابت شقيقه بالخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق


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عامل يقتل شقيقه بطلقة خاطئة في مشاجرة بـ بولاق الدكرور

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