سمير فرج: مصر تخوض معارك على 7 جبهات في توقيت واحد ..فيديو

أشاد اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، مدير الشئون المعنوية الأسبق، بـ انتصار السياسة والدبلوماسية المصرية المدعومة بالقوة العسكرية، موضحًا أنه بدون القوة العسكرية لن تكون هناك سياسة ودبلوماسية.





وأضاف اللواء سمير فرج، أثناء حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الملف الليبي خلال الفترة الأخيرة شهد تطورات كثيرة.





ولفت إلى أن مصر لديها 4 اتجاهات استراتيجية، موضحًا أن الاتجاه الأول هو الاتجاه الشمال الشرقي باتجاه سيناء، وهذا الاتجاه خلال السنوات الماضية كان أكثر الاتجاهات تهديدًا.





وأوضح أن الاتجاه الغربي وهو ليبيا، به مشكلات والاتجاه الجنوبي بها مشكلات من النيل، والاتجاه الشمالى والبحر المتوسط به مشكلات هو الآخر.





وأشار إلى أن مصر مهددة فى الـ 4 اتجاهات فى توقيت واحد، بجانب فيروس كورونا والإرهاب والتنمية، أى أنها تخوض 7 معارك فى توقيت واحد على 7 جبهات.



