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أصل الحكاية

سياسيون لـ صدى البلد: القمة المصرية - الأردنية تبعث برسائل عن قوة الدولتين في المنطقة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:56 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبد الله قدري
شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية، الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق، السيد مصطفى الكاظمي.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف المجالات خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

تناول الزعماء الثلاثة سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

قال عطا أحمد الباحث السياسي، إن القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن تحمل رسالة لجميع الأطراف بأن الدول الثلاث تستطيع التكتل سواء اقتصاديًا وسياسيًا، موضحًا أن الطابع الرئيسي للقمة الثلاثية اقتصادي وأمني، لكنها تحمل رسائل سياسية بقوة حضور تلك الدول على خريطة القوى الدولية.

وأضاف "عطا"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن العراق لديه أزمات في الكهرباء والاقتصاد وقد يستفيد من التعاون الاقتصادي مع مصر والأردن، وركزت القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتابع "بجانب تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وقال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن قمة مصر والأردن والعراق، تستهدف استكمال ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كلٍ من القاهرة ونيويورك، فضلا عن وجود فرصة للتعامل والتكامل في المجالات المختلفة سواء مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأضاف "مرسي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أهمية القمة الثلاثية تتمثل في وجود تشاور ثلاثي بين البلدان المجتمعة التي تستهدف التشاور بين البلدان في التحديات الإقليمية التي تواجه الجميع في ظل المرحلة الراهنة.

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