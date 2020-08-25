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الصحة:أكثر من 95 % من أدوية الأمراض المزمنة موجودة في الوحدات الصحية..فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:31 م
الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، إنه نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن التأمين الصحي الشامل يضمن حصول المواطن علي خدمة صحية لائقة.

وتابع مساعد وزير الصحة والسكان أن لدينا ضوابط منظمة للحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والحالات الطارئة تتوجه لاقرب مستشفي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أننا نسعي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل وكافة الخدمات بها.

وأشار إلى أن أكثر من 95 % من ادوية الامراض المزمنة موجودة في الوحدات الصحية.
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