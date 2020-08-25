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هبة عبد العزيز: إجراء انتخابات الشيوخ استكمال لـ المسارات السياسية.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:08 م
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز
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هاني حسين
قالت الكاتبة هبة عبد العزيز، إن انتخابات  مجلس الشيوخ كانت استحقاق دستوري وفق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2019 .

وأضافت "هبة" في حوارها على الفضائية المصرية:"   إجراء انتخابات الشيوخ استكمال لـ المسارات السياسية على المستوى التشريعي والتنفيذي".

وتابعت:"  الدولة المصرية تستكمل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومصر دولة مؤسسات".

وأكملت هبة عبد العزيز:"  الدولة المصرية ماضية في طريقها منذ 6 سنوات وحققت عدد كبير من الانجازات  على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

ولفتت الى انه "  للأسف الشديد المحليات لم تكن على قدر المستوى لحل مشاكل المواطن الحياتية اليومية "، مضيفة:"  نأمل أن يكون شكل  المحليات  المقبل مختلف وتصب في خدمة المواطن وتحقق مطالب المواطن المصري".

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