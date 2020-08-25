هبة عبد العزيز: إجراء انتخابات الشيوخ استكمال لـ المسارات السياسية.. فيديو

قالت الكاتبة هبة عبد العزيز، إن انتخابات مجلس الشيوخ كانت استحقاق دستوري وفق التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2019 .





وأضافت "هبة" في حوارها على الفضائية المصرية:" إجراء انتخابات الشيوخ استكمال لـ المسارات السياسية على المستوى التشريعي والتنفيذي".





وتابعت:" الدولة المصرية تستكمل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ومصر دولة مؤسسات".





وأكملت هبة عبد العزيز:" الدولة المصرية ماضية في طريقها منذ 6 سنوات وحققت عدد كبير من الانجازات على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".





ولفتت الى انه " للأسف الشديد المحليات لم تكن على قدر المستوى لحل مشاكل المواطن الحياتية اليومية "، مضيفة:" نأمل أن يكون شكل المحليات المقبل مختلف وتصب في خدمة المواطن وتحقق مطالب المواطن المصري".



