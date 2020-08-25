خبير: الأداء المصري في ملف سد النهضة يتميز بالشفافية والوضوح.. فيديو

أكد دكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن الأداء المصري في ملف سد النهضة كان يتميز بالشفافية والوضوح سواء للرأي العام المصري والعالمي.





أضاف أمل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مصر لا تزال تتحدث بشكل واضح عن الحقوق التاريخية في مياه النيل والنيل لكي تضمن حقها بشكل واضح في مياه النيل مشيرا أن المفاوضات مازالت مستمرة.





وتابع رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن التفاوض يكون بشكل عام عن قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة للحد من الاضرار خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد .



