تصميم تخيلى جديد للجيل القادم من نيسان قشقاي.. صور

أعلنت شركة نيسان اليابانية عن تطوير الجيل القادم من نيسان قشقاي منذ فترة ، وكعادة عشاق السيارات ، يقومون بالتقاط صور تجسسية للسيارات أثناء اختبارها .





وأعلن موقع Kolesa.ru عن الانتهاء من بناء التصميم المتوقع للسيارة نيسان قشقاي الكروس أوفر القادمة ، من خلال اعتمادهم على الصور التجسسية لها أثناء اختبارها .





ويظهر من خلال التصميم التخيلي الجديد للسيارة نيسان قشقاي حصولها على مصابيح أمامية أنيقة، ومنافذ هواء جديدة، مع مصابيح خلفية جديدة.





ويؤكد خبراء السيارات أن الجيل القادم من نيسان قشقاي سيحتفظ بقاعدة عجلات CMF الحالية دون تغيير، اما القوة التي يحصل عليها ستتغير ليحصل على أحدث خيارات توليد القوة، حيث ستمنح نيسان سيارتها الكروس أوفر محركًا هجينًا وهجينًا بالقابس لزيادة كفاءتها.





الجدير بالذكر أن شركة نيسان اليابانية قد أعلنت منذ فترة عن خطة تقشفية جديدة لعبور ازمة جائحة كورونا ، من خلال خفض الإنتاج بنسبة 20%، وتكشف عن 12 طراز جديد خلال الـ 18 شهرًا المقبلة .