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خبير استراتيجي: أمريكا أصدرت وثيقة فى 2015 جعلت تركيا تتجه لـ ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:47 م
سمير فرج
سمير فرج
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البهى عمرو
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن ليبيا تعتبر أمن قومي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن أى شئ يحدث فى ليبيا يؤثر على مصر، معلقًا " اللى عطس فى ليبيا نقوله يرحمكم الله".

وأضاف اللواء سمير فرج خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن هناك ثلاث قوي فى ليبيا وهم القوي الوطنية ممثلة فى رئيس البرلمان عقيلة صالح وهو منتخب شرعي، و القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، و رئيس الحكومة فايز السراج.

ولفت إلى أن الحراك الشعبي فى ليبيا بدأ من 23 أغسطس، مؤكدًا أن الجميع لم يتوقع تحرك الشعب الليبي.

وأوضح أن أمريكا أصدرت وثيقة فى 2015، أن شرق البحر المتوسط يعوم على بحيرة من الغاز والبترول، مؤكدًا أن الجميع بدأ يسلط الضوء على الشرق المتوسط.

وأشار إلى أن  شرق المتوسط تضم " ليبيا و مصر و غزة اسرائيل، ولبنان وسوريا وقبرص و اليونان".

وكشف أن أمريكا لم تذكر تركيا ضمن الدول، ولذلك تجنن أردوغان.

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