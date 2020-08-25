هبة عبد العزيز: مصر لديها تحديات كبيرة في الداخل والخارج.. فيديو

قالت هبة عبد العزيز الصحفية ، إن مصر لديها تحديات كبيرة جدا سواء في الداخل والخارج مؤكدا علي ان الدولة اتخذت خطوات جريئة في ملف الاقتصاد .
واضافت هبه عبد العزيز خلال لقائها في برنامج الشارع المصري المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان القيادة السياسية أخذت العديد من القرارات الجريئة والمواطن المصري تحملها للنهوض بالبلاد وهذا لم يحدث من قبل في السنوات السابقة ومن الحكام السابقين .
وأوضحت هبه عبد العزيز ، أن المرأة كلما تلقت قدر جيد من التعليم والتربية كلما اصبحت عنصر اساسي لإقامة المجتمعات .
وتابعت : ان خلال الفترة الماضية كان لنا توصيات ومشاركة في التشريعات الخاصة بختان المرأة وتشريعات التحرش .
واستكملت : أن الدولة في استراتيجية 2030 تعمل علي 3 محاور الاول السياسي والاقتصادي والاجتماعي .