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توك شو

هبة عبد العزيز: مصر لديها تحديات كبيرة في الداخل والخارج.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:18 م
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز
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إبراهيم القادري
قالت هبة عبد العزيز الصحفية ، إن مصر لديها تحديات كبيرة جدا سواء في الداخل والخارج مؤكدا علي ان الدولة اتخذت خطوات جريئة في ملف الاقتصاد  .

واضافت هبه عبد العزيز خلال لقائها في برنامج الشارع المصري المذاع علي القناة الاولي المصرية ، ان القيادة السياسية أخذت العديد من القرارات الجريئة والمواطن المصري تحملها للنهوض بالبلاد وهذا لم يحدث من قبل في السنوات السابقة ومن الحكام السابقين .

وأوضحت هبه عبد العزيز ، أن المرأة كلما تلقت قدر جيد من التعليم والتربية كلما اصبحت عنصر اساسي لإقامة المجتمعات .

وتابعت : ان خلال الفترة الماضية كان لنا توصيات ومشاركة في التشريعات الخاصة بختان المرأة وتشريعات التحرش .

واستكملت : أن الدولة في استراتيجية 2030 تعمل علي 3 محاور الاول السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
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