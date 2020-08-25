خبير إعلام: حجم الإنجازات بمصر غير مسبوق.. وأعداء الدولة مش مصدقين.. فيديو

أكد فتحي شمس الدين أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمي أن ا لنهضة الحقيقة التى تشهدها الدولة المصرية واجهها صدمة كبيرة لاعداء الدولة مؤكدا انهم "مش مصدقين حجم الانجاز الذي تم".





وأضاف شمس الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الجماعة الإرهابية اعتادت على خلق التشكيك للمواطن المصري في الإنجازات التي تمت .





وتابع خبير الإعلام الرقمي أن حجم الانجاز غير مسبوق لكي يتم فى مصر خلال قصيرة مؤكدا أن هناك عدد من الشائعات تم إطلاقها حول النهضة العمرانية وخاصة أحد الكباري الذي تم إنشائها خاصة انه تم بنائها في 40 يوم فقط.





وأشار شمس الدين إلى أن الميليشيات الإلكترونية عملت على التشويه والتشكيك فى انشاء هذا الكوبرى تحديدا وقامت يوضع صور مفبركة وايهام المواطنين ان هذا الأمر غير حقيقى .



