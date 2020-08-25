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سمير فرج: اللى عطس فى ليبيا نقوله يرحمكم الله.. فيديو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:47 م
سمير فرج
سمير فرج
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البهى عمرو
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن ليبيا تعتبر أمن قومي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن هناك ثلاث قوي فى ليبيا وهم القوي الوطنية ممثلة فى رئيس البرلمان عقيلة صالح وهو منتخب شرعي، و القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، و رئيس الحكومة فايز السراج.

ولفت سمير فرج إلى أن أى شئ يحدث فى ليبيا يؤثر على مصر، معلقًا " اللى عطس فى ليبيا نقوله يرحمكم الله".


وأضاف اللواء سمير فرج خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الحراك الشعبي فى ليبيا بدأ من 23 أغسطس، مؤكدًا أن الجميع لم يتوقع تحرك الشعب الليبي.

وأوضح أن أمريكا أصدرت وثيقة فى 2015، أن شرق البحر المتوسط يعوم على بحيرة من الغاز والبترول، مؤكدًا أن الجميع بدأ يسلط الضوء على الشرق المتوسط.

وأشار إلى أن  شرق المتوسط تضم " ليبيا و مصر و غزة اسرائيل، ولبنان وسوريا وقبرص و اليونان" أن أمريكا لم تذكر تركيا ضمن الدول، ولذلك تجنن أردوغان.

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