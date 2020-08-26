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برلمان

برلماني: الرئيس يتجه لعقد القمم العربية المصغرة لتوحيد الرؤى في القضايا السياسية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:03 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أشاد اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، بالقمة الثلاثية التي انعقدت بالعاصمة الأردنية بين مصر والأردن والعراق لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك.

وقال اللواء سعد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لا شك أن الرئيس يحرص على تحقيق عنصر توافق الارادات السياسية بين  الدول العربية، موضحا أن العراق تعرضت لغزو شرس منذ عام ٢٠٠٣ و نتج عن ذلك  تداعيات كبيرة يعانون منها حتى الآن.

وأشار اللواء الجمال إلى العدوان التركي على الحدود العراقية  و الذي يستهدف تحقيق  اطماع و التدخل في  الشان العراقي واصفا التدخلات الأجنبية بالمرفوضة، قائلا:" هناك سياسة مصرية ثابتة مفادها  رفض اي تدخلات خارجية في شئون الدول العربية حيث تتبني مصر حل  اي صراعات عبر  الطريق السلمي و الدبلوماسي و السياسي و ترى انه هو الحل الوحيد للحفاظ  على ثوابت الدولة الوطنية ولمواجهة التحديات".


و قال اللواء الجمال " مصر تتصدى للإرهاب  على حدودها ولا تقبل ان يهدد الإرهاب دول الجوار كما تتصدى للارهاب في داخل  الحدود او خارجها  و تدعم محاربة الارهاب في كل الدول العربية"، موضحًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتجه لعقد القمم العربية المصغرة لتوحيد الرؤي في القضايا السياسية والإقليمية والدولية

الجدير بالذكر ان القمة شهدت التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية 
كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.
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