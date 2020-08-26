برلماني: الرئيس يتجه لعقد القمم العربية المصغرة لتوحيد الرؤى في القضايا السياسية

أشاد اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، بالقمة الثلاثية التي انعقدت بالعاصمة الأردنية بين مصر والأردن والعراق لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك.
وقال اللواء سعد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لا شك أن الرئيس يحرص على تحقيق عنصر توافق الارادات السياسية بين الدول العربية، موضحا أن العراق تعرضت لغزو شرس منذ عام ٢٠٠٣ و نتج عن ذلك تداعيات كبيرة يعانون منها حتى الآن.
وأشار اللواء الجمال إلى العدوان التركي على الحدود العراقية و الذي يستهدف تحقيق اطماع و التدخل في الشان العراقي واصفا التدخلات الأجنبية بالمرفوضة، قائلا:" هناك سياسة مصرية ثابتة مفادها رفض اي تدخلات خارجية في شئون الدول العربية حيث تتبني مصر حل اي صراعات عبر الطريق السلمي و الدبلوماسي و السياسي و ترى انه هو الحل الوحيد للحفاظ على ثوابت الدولة الوطنية ولمواجهة التحديات".
و قال اللواء الجمال " مصر تتصدى للإرهاب على حدودها ولا تقبل ان يهدد الإرهاب دول الجوار كما تتصدى للارهاب في داخل الحدود او خارجها و تدعم محاربة الارهاب في كل الدول العربية"، موضحًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتجه لعقد القمم العربية المصغرة لتوحيد الرؤي في القضايا السياسية والإقليمية والدولية
الجدير بالذكر ان القمة شهدت التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.
كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية
كما شهد اللقاء كذلك استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره.